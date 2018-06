Battlefield 5: Alpha-Test startet heute - erste Hinweise zu PC-Systemanforderungen - 4Players.de

DICE und EA werden heute einen Alpha-Test für die PC-Version von Battlefield 5 starten, der eine noch unbestimmte Zeitlang laufen wird. Informationen dazu stellen Entwickler und Publisher auf der offiziellen Webseite zur Verfügung. Der Test steht ausschließlich eingeladenen Spielern zur Verfügung; um die Teilnahme bewerben kann man sich in diesem Fall nicht.Die verfügbaren Inhalte werden denen ähneln, die während der E3 spielbar waren. So kämpfen Alliierte und Deutsche auch in der Alpha um Norwegen - sowohl in den Großen Operationen als auch erstmals wieder im Eroberungs-Modus. DICE will u.a. beobachten, wie ausgewogen die Munitionsvorräte sind und wie gut sowohl Movement als auch Wiederbelebung funktionieren.Interessant sind außerdem die für die Alpha geltenden Systemvoraussetzungen, auch wenn die Angaben noch nicht für das fertige Spiel gelten:Minimale Voraussetzungen:Operating System: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10Processor (AMD): AMD FX-8350Processor (Intel): Core i5 6600KMemory: 8GB RAMGraphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / GTX 660 2GBGraphics card (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GBDirectX version: 11.0 Compatible video card or equivalentInternet: 512 KBPS or faster, stable Internet connectionFree hard-drive space: 50GBEmpfohlene Konfiguration:Operating System: 64-bit Windows 10Processor (AMD): AMD Ryzen 3 1300XProcessor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalentMemory: 16GB RAM 12GB RAMGraphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GBGraphics card (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GBDirectX: 11.1 Compatible video card or equivalentInternet: 512 KBPS or faster, stable Internet connectionFree hard drive space: 50GBLetztes aktuelles Video: E3 2018 Exklusive Spielszenen Grand Operation Narvik Tag 2