Battlefield 5: Produzent: Kleidung und Aussehen muss glaubwürdig sein - 4Players.de

DICE-Produzent Andreas Morrell hat versichert, dass man bei der Entwicklung von Battlefield 5 Wert darauf legt, dass die zahlreichen kosmetischen Inhalte für die Anpassung der Spielfigur dem Kontext des Weltkriegs-Szenarios angemessen und glaubhaft sein sollen. Man wird eine riesige Auswahl an Helmen, Jacken, Hosen, Hüten und Gesichtsbemalungen haben. Auch Gegenstände wie Armprotesen werden zur Auswahl stehen."Es muss glaubhaft sein", so Morrell gegenüber PC Gamer, wie PC GamesN schreibt. "Es muss zur Ära passen. Wir erschaffen kein Steampunk-Universum oder etwas in dieser Richtung."Allerdings will er ein paar Gimmicks nicht ausschließen. In diesem Zusammenhang erwähnt er, dass er bei Nachforschungen für die Entwicklung des Spiels auf "Mad Jack" Churchill stieß, der immer mit einem Dudelsack und einem schottischen Breitschwert in den Krieg gezogen ist. "Er ist der Einzige, bei dem eine Tötung mit einem Schwert im Zweiten Weltkrieg bestätigt wurde", so Morrell.Electronic Arts und DICE Schweden wollen Battlefield 5 am 16. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Exklusive Alpha-Spielszenen PC