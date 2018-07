Battlefield 5: DICE über Lektionen aus der Alpha: "Time to Kill", weniger Munition, Matchmaking, Gunplay usw. - 4Players.de

Unnötige Verzögerungen nach Wiederbelebungen sollen reduziert werden und die Wiederbelebung von Gruppenmitgliedern soll schneller gehen. Auch Sanitäter werden wohl schneller wiederbeleben können.

Die Spieler mochten laut DICE die limitierte Anzahl an Munition, mit der sie in die Partien gegangen sind, aber die Anzahl soll noch angepasst werden. Es gibt noch weitere Faktoren, die die Munitionsverfügbarkeit beeinflussen - die Möglichkeit, Munition von toten Spielern zu plündern, nutzt bestimmten Klassen mehr als anderen.

Die Eskalationsmechaniken (Reinforcements) wie Churchill Crocodile Tank und V-1 Rakete sollen leicht abgeschwächt werden.

Die Entwickler von Battlefield 5 sind in einem Blog-Beitrag auf das Feedback der Alpha-Spieler eingegangen und haben zugleich angekündigt, welche Verbesserungen und Optimierungen u. a. in den nächsten Wochen an dem Shooter vorgenommen werden sollen.Wie in Battlefield 1 wird es zwei Möglichkeiten geben, an den Partien teilzunehmen (Matchmaking via Quick-Match oder Server-Browser) und gerade das Matchmakingsystem soll durch Backend-Verbesserungen usw. weiter optimiert werden, schließlich soll es ein komplexes Unterfangen sein, Spieler mit gleicher Latenz und Fertigkeitsstufe etc. zu finden - und das in angemessener Wartezeit. Abgesehen von Aspekten wie Matchmaking und Stabilität arbeiten die Entwickler auch an der Verbesserung des Warteschlangensystems, die Minimierung der Toxizität mit einem potentiellen Nicht-Cross-Fraction-Chatroom und das Bugfixing.Ansonsten wurden folgende Schlüsse (aus dem Feedback der Spieler) der Closed Alpha gezogen:Auf die "Time to Kill" (TTK), also die Zeit, die es dauert bis ein Spieler ausgeschaltet wurde, gab es polarisierende Rückmeldungen. Einige Spieler hatten das Gefühl, dass sie sehr schnell getötet wurden, wenn sie auf Feinde trafen, während andere Spieler der Meinung waren, dass die TTK genau richtig war. In diesem Kontext soll das Feedback verbessert werden, das anzeigt, woher (aus welcher Richtung) die Schüsse kamen. Das neue Markierungssystem, die Sichtbarkeit der Spieler und andere Aspekte müssten ebenfalls angepasst werden.Das Gunplay und die Balance der Waffen werden optimiert. Generell soll das Gunplay "straffer" und "physischer" werden und mehr Kontrolle versprechen. "Im Gegensatz zu früheren Spielen wird die Geschossausbreitung jetzt in Rückstoß umgewandelt, und wir haben die Klarheit darüber verbessert, wie kontrollierbar Ihre Waffe beim Schießen ist. (...) Unsere Hoffnung ist, dass die Spieler ihre Waffen wirklich beherrschen können; je mehr Zeit sie mit einer bestimmten Waffe verbringen, desto mehr werden sie lernen, wie sie sich verhält. (...) Selbst wenn du daneben schießt, solltest du das Gefühl haben, dass es nicht die Schuld der Waffe ist", schreiben die Entwickler. Einige Waffen sollen zudem einen Einzelschuss-Modus erhalten.Weiteres Feedback erhoffen sich die Entwickler durch die gamescom 2018 und den offenen Betatest, der Anfang September starten soll.Der Shooter wird Mitte Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und im direkten Konkurrenzkampf mit Black Ops 4 stehen. Die inhaltlich höchstwahrscheinlich eingeschränkte Play First Trial über EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC) wird am 11. Oktober 2018 starten - und damit ein Tag vor dem Verkaufsstart von Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober 2018. Käufer der Deluxe Edition von Battlefield 5 dürfen am 16. Oktober 2018 loslegen. Sie erhalten drei Tage Vorabzugang. Die Standard Edition wird am 19. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Exklusive Alpha-Spielszenen PC