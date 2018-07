Battlefield 5: "Große Operationen" sind doch direkt zum Verkaufsstart verfügbar - 4Players.de

EA und DICE haben bestätigt, dass die "Großen Operationen" (Grand Operations) in Battlefield 5 direkt beim Verkaufsstart des Shooters und als Teil von "Tides of War" (Live-Service) spielbar sein werden. Bisher war geplant, dass die "Großen Operationen" erst kurz nach dem Launch am 19. Oktober 2018 verfügbar sein würden.Zu den "Großen Operationen" schreibt der Publisher: "Große Operationen ist unsere aktualisierte Version von Operationen aus Battlefield 1 - aber es ist nun größer als die Summe seiner Teile. Das modulare Erlebnis führt Spieler im Rahmen der Operation durch fiktionale "Tage", die jeweils durch eine Runde auf einer bestimmten Karte und in einem bestimmten Modus repräsentiert werden und so die Geschichte zum Leben erwecken. Wie du, dein Trupp und dein Team an Tag 1 handeln, hat direkten Einfluss auf die Geschichte und den Einstieg in das Gameplay von Tag 2, der dann wiederum Tag 3 beeinflusst und so weiter. Wenn du am ersten Tag gut spielst, hast du beim Kartenwechsel vielleicht ausreichend Munition oder Fahrzeuge. Spielst du schlecht, hast du am nächsten Tag möglicherweise weniger Respawns, Fahrzeuge oder andere Ressourcen. Eine weitere wichtige Veränderung besteht darin, dass für jede Spielsitzung gesichert ist, dass alle Spieler auch tatsächlich an allen Schauplätzen spielen - eine überwältigende Verteidigung am ersten Kampfplatz beendet nicht mehr das gesamte Spiel. Die meisten Großen Operationen in Battlefield 5 bestehen aus drei Operationstagen - insgesamt etwa eine Stunde Spielzeit -, aber manche können auch länger dauern, wenn der Punktestand knapp ist." Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Exklusive Alpha-Spielszenen PC