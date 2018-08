Battlefield 5: Open Beta startet am Anfang September auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Battlefield 5 wird am 6. September 2018 auf PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One in die offene Beta starten, wie Electronic Arts und DICE bekannt geben . Vorbesteller sowie Mitglieder von Origin Access Premier, Origin Access Basic oder EA Access können sogar schon am 4. September einsteigen. Zum Umfang heißt es: "Die Open Beta umfasst die Karten Rotterdam und Arktischer Fjord im Modus Eroberung. Zudem ist der Modus Große Operationen auch auf der Karte Arktischer Fjord verfügbar. Die kürzlich enthüllte Karte Rotterdam versetzt die Spieler auf die Straßen Hollands, wo sie die dynamische Zerstörung der Umgebung hautnah miterleben. Große Operationen bietet als Neuheit der Battlefield-Reihe ein Mehrspieler-Erlebnis mit mehreren Karten und Modi, das Spieler auf eine von historischen Ereignissen geprägte Reise führt."

Zudem können alle Inhalte der Open Beta auch auf der gamescom in Köln diese Woche ausprobiert werden, wo der Shooter (zur Vorschau ) in Halle 6 auf PC und Xbox One X spielbar sein wird. Außerdem präsentierte DICE im Rahmen einer Pressekonferenz NVIDIAs (wir berichteten ) deren neue RTX-Technologie mit einer Live-Demo von Battlefield 5 auf PC (siehe Video). Zu den Vorzügen der Technik heißt es: "In Battlefield V ermöglicht es NVIDIA RTX die Lichtreflexionen der realen Welt zu imitieren und die Qualität reflektierender Oberflächen in allen Leveln, Karten und Schauplätzen des Spiels zu verbessern. Dadurch wird sich Battlefield V lebensechter und dynamischer anfühlen und ein intensiveres Erlebnis schaffen, bei dem Spieler das Gefühl haben, der Kampf würde 360 Grad um sie herum stattfinden."

Battlefield 5 erscheint weltweit am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Origin). Wer die Battlefield 5 Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält ab dem 16. Oktober drei Tage Vorabzugang. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 11. Oktober spielen. Auch Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind schon ab dem 11. Oktober bei der Play First Trial dabei.Letztes aktuelles Video: GeForce RTX Trailer