Battlefield 5: Trailer "The Company" zeigt diverse Anpassungsmöglichkeiten - 4Players.de

Die Entwickler von DICE stellen im folgenden Video "The Company" die Neuerungen des Shooters Battlefield 5 vor. So wird es möglich sein ein eigenes Team aus vier unterschiedlichen Klassen zusammenzustellen. Dabei können Aussehen, Geschlecht, Kleidung, Waffen und Fahrzeuge frei angepasst werden. Unsere gamescom-Vorschau zu Battlefield 5 findet ihr hier

Neu ist in diesem Zusammenhang das System "The Company", welches es Spielern erlaubt, ihr eigenes Team zusammenzustellen und individuell anzupassen. Erstmals sind Soldaten dabei in vier unterschiedliche Klassen mit jeweils eigenen Fertigkeiten und Ausrüstungsgegenständen unterteilt. Beispielsweise gibt es Spezialisten für präzise Distanzschüsse oder Ärzte, die verletzte Teammitglieder wieder zusammenflicken.

Auch das Aussehen des eigenen Trupps lässt sich vielfältig anpassen. Etwa sind Geschlecht und Kleidung wählbar, Waffen und Fahrzeuge können ebenfalls mit den eigenen Vorlieben abgestimmt werden. Zusätzliche Möglichkeiten lassen sich unter anderem durch das Ab­schlie­ßen von speziellen Herausforderungen freischalten