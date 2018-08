Battlefield 5: EA verschiebt die Veröffentlichung um etwa einen Monat nach hinten - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben sich dazu entschlossen, den Shooter Battlefield 5 erst am 20. November und damit fast genau einen Monat später als ursprünglich geplant (19.10.) zu veröffentlichen. Durch die Verschiebung entgeht man jetzt der unangenehmen Lage, das Spiel zwischen den Terminen der beiden potenziellen Blockbuster Call of Duty: Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 zu platzieren.Offiziell klingt das dann nach Angaben bei Eurogamer.net so: "Wir werden die Zeit dafür nutzen, weiterhin finale Anpassungen am grundlegenden Spielablauf vorzunehmen und sicherzustellen, dass wir das Potenzial von Tides of War ausschöpfen können", so Oskar Gabrielson, General Manager bei DICE, in einem Blog-Beitrag Auf den geplanten Start der offenen Beta am 6. September hat die Verschiebung allerdings keinen Einfluss.Letztes aktuelles Video: The Company Trailer