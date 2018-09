Battlefield 5: Detaillierter Inhalts-Überblick im Trailer; Beta-Start für Vorbesteller. - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben einen neuen Trailer zum kommenden Mehrspieler-Shooter Battlefield 5 veröffentlicht, der einen Überblick über die Modi, Maps und War Stories des am 29. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Shooters liefert.Unter anderem wir der neue Modus "Grand Operations" näher beleuchtet, der das Kampfgeschehen auf einer Karte über mehrere Tage inszeniert und die Operations aus Battlefield 1 erweitert. Zudem wird auch der Battle-Royale-Modus Firewall gezeigt, in dem Viererteams auf der "größten Battlefield-Karte aller Zeiten" gegeneinander antreten sollen.Die Open Beta von Battlefield 5 startet am 6. September auf allen Plattformen - Vorbesteller und Origin-Access-Abonnenten können bereits heute auf den Schlachtfeldern starten.Letztes aktuelles Video: This is Battlefield 5 - Ueberblicks-Trailer