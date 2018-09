Battlefield 5: Criterion Games für Battle Royale eingespannt - 4Players.de

Für den Battle-Royale-Modus Firestorm von Battlefield 5 bekommt DICE Schweden Unterstützung: Wie im Rahmen der Vorstellung auf der offiziellen Webseite bekannt wurde, wird das EA-Studio Criterion Games für die Umsetzung der neuen Spielvariante verantwortlich zeichnen.Das ist nicht das erste Mal, dass die einstigen Burnout-Macher einem anderen Studio von Electronic Arts unter die Arme greifen: Schon bei Battlefield Hardline unterstützte man Visceral Games bei der Realisierung des Ablegers. Und auch die Raumschlachten in Star Wars Battlefront gehen auf das Konto der Briten, die mit der Star Wars Battlefront Rogue One: X-Wing VR Mission außerdem ein kurzes, aber fulminantes VR-Erlebnis für PlayStation VR erschufen.Mehr zum Modus Firestorm lest ihr hier Letztes aktuelles Video: This is Battlefield 5 - Ueberblicks-Trailer