Battlefield 5: Überblick über Waffen, Fahrzeuge, Gadgets und Verstärkungen - 4Players.de

StG 44 – Wird von vielen als erstes echtes Sturmgewehr angesehen. Es vereint eine hohe Feuerrate und Präzision mit beträchtlicher Stoppwirkung.

Sturmgewehr 1-5 – Die Schnellfeuervariante des halbautomatischen Gewehrs 1-5.









Selbstlader 1916 – Ein frühes, deutsches halbautomatisches Gewehr, das wegen seiner Empfindlichkeit auf dem Feld bei der Luftwaffe beliebter war als bei der Armee. Es wurden nur 1.000 Stück davon hergestellt.

Gewehr 43 – Diese Waffe ist so robust, dass sie bei Bedarf auch als Leitersprosse benutzt werden kann.

Gewehr 1-5 – Ein halbautomatisches Gewehr, das das gleiche abnehmbare Magazin benutzte wie das StG 44.

Karabiner M1A1 – Sehr schnell feuernde halbautomatische Waffe mit eher geringer Durchschlagskraft. Am besten für Entfernungen unter 50 Meter geeignet.

Turner-SMLE – Feuert schneller als das Gewehr 43, hat aber auf Distanz weniger Durchschlagskraft.



Gewehr M95/30 – Diese Waffe entstand bereits im späten 19. Jahrhundert und wurde im Ersten Weltkrieg von der österreichisch-ungarischen Armee auf breiter Front eingesetzt.

Krag-Jorgensen – Die Ursprünge dieser Waffe reichen zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. Sie hat ein integriertes Magazin, das nicht von oben, sondern von der Seite geladen wird.

Lee-Enfield No. 4 Mk. l – Sehr schnell feuerndes Scharfschützengewehr. Seine Kugel ist deutlich langsamer als die des Kar98k, wodurch es besser für mittlere Entfernungen geeignet ist.

Kar98k – Das verbreitetste Kammerverschlussgewehr der deutschen Armee.



Model 8 – Konstruiert im Jahr 1900. Amerikanische Jäger und einige Polizeieinheiten benutzten es, aber es wurde von der US-Armee nie offiziell übernommen.

ZH-29 – Durchschlagskräftiges Selbstladegewehr, das mit nur zwei Treffern einen Kill erzielen kann.

RSC – Durch die Umfunktionierung von Teilen des Lebel-Gewehrs, das das RSC ersetzen sollte, war es für die französische Armee günstiger in der Herstellung, obwohl es Beschwerden gab, es sei im Schützengraben zu unhandlich.



Sten – Der leichter zu handhabende Zwilling der MP 40.

Suomi KP/-31 – Sehr schwer zu führende MP mit hoher Feuerrate. Sie beginnt eher schwach, profitiert aber mehr von der Progression als andere MPs.

EMP – In Deutschland entwickelte MP, die in Europa und Asien überaus beliebt war.

MP 40 – Die Alliierten nannten diese beliebte MP "Schmeisser", obwohl der bekannte Waffenkonstrukteur Hugo Schmeisser an ihrem Entwurf nicht beteiligt war.

MP 28 – Nach dem Ersten Weltkrieg nahm Hugo Schmeisser zahlreiche Verbesserungen an der MP18 vor. So ersetzte er zum Beispiel das Trommelmagazin durch ein Stangenmagazin. Das Resultat, die MP 28, wurde unter anderem nach China und Japan verkauft.

MP 34 – Die MP 34 basierte auf der alten MP18. Sie wurde vornehmlich von der deutschen Armee eingesetzt und war eine überaus gut gefertigte Waffe, allerdings sehr teuer in der Herstellung.

M1928A1 – Die Gangster aus Chicago haben die "Tommy Gun" in den 1920ern berühmt gemacht. Die US-Armee übernahm sie 1938 wegen ihrer Präzision und ihrer hohen Feuerrate, und das alliierte Oberkommando und die Ranger-Einheiten setzten sie auf breiter Front ein.



KE 7 – LMG mit mittlerer Feuerrate. Obwohl dieses leichte MG in der Schweiz konstruiert wurde, hat die Schweizer Armee es nie eingesetzt.

Bren – Basiert auf einem tschechoslowakischen Entwurf. Durch das oben montierte Magazin war es unverwechselbar.

FG 42 – Sehr schnell feuerndes automatisches Gewehr mit kleinem Magazin. Im Kit des Versorgungssoldaten die Waffe mit dem höchsten Schaden.

Lewis Gun – Seit 1914 in den Diensten der Alliierten. Im Zweiten Weltkrieg setzten die Briten sie als Flugabwehrwaffe ein. Durch die Laufverkleidung und das oben montierte Tellermagazin war sie leicht zu erkennen.



MG 34 – Das Erste seiner Art: ein tragbares, luftgekühltes MG mit hoher Feuerrate. Da es für die Massenproduktion zu komplex war, wurde es später durch das MG 42 ersetzt.

MG 42 – Dieses MG war verlässlich, leicht in der Handhabung und hatte eine extrem hohe Feuerrate. Nach seiner Einführung 1942 wurde es an allen Fronten eingesetzt.



Drilling M30 – Dieses dreiläufige Gewehr ermöglicht mehr Flexibilität, als man vermuten würde. Setze es auf kurze Distanzen als doppelläufige Schrotflinte ein, und wechsle bei Schüssen auf mittlere Entfernungen zum Gewehrlauf.

2G Automatic – Wurde in beiden Weltkriegen eingesetzt. Sie war die erste erfolgreiche halbautomatische Schrotflinte der Alliierten, und die Deutschen bauten schließlich eine eigene Version davon nach.

Munitionskiste

Munitionstasche

Signalpistole

Granatgewehr

Spektiv M49

Sanitätskiste

Sanitätstasche

Panzerfaust 100

PIAT

S 35 Bouncing Betty

SMLE-Rauchgranatwerfer

Scharfschützenköder

Spawn-Funkfeuer

Haftdynamit

Sturmpistole

Tellermine

V1-Rakete

JB2-Rakete

Sturmtiger

Churchill Crocodile

Nachschubbehälter-Abwurf

T48 GMC 6-Pfünder-Panzerabwehr Halbkette

Sd.Kfz. 251 Pakwagen

FlaK 38

PaK 40

QF 6-Pfünder

Vickers SMG Dreibein

MG 34 Dreibein

Churchill-Geschütztransporter

Churchill Mk VII

Flakpanzer IV

Panzer 38(t)

Panzer IV

Staghound T17E1

Tiger I

Valentine-Flugabwehr Mk I

Valentine Mk VIII

Kettenkrad

Kübelwagen

M3 Halbkette

Sd.Kfz. 251 Halbkette

Universalträger

Bf 109 G-2

Bf 109 G-6

Blenheim Mk IF

Blenheim Mk I

Ju 87 Stuka B-1

Ju 87 Stuka B-2

Ju 88A

Mosquito F Mk II

Spitfire Mk VA

Spitfire Mk VB

Splittergranate Nr. 36

M18 Rauchgranate

Brandgranate Nr. 76

Haftgranate Nr. 74

Geballte Ladung

Kontaktgranate Nr. 69

Wurfmesser

DICE und Electronic Arts haben die Waffen, die Fahrzeuge und die Gadgets bekanntgegeben , die zum Verkaufsstart von Battlefield 5 am 20. November 2018 verfügbar sein werden, wobei die Entwickler erneut darauf hinweisen, dass man in dem Shooter das "Stein-Schere-Papier-Gameplay" meistern muss, was ebenfalls für Waffen und Vehikel gilt.Abhängig von der gewählten Klasse ( Sturmsoldat Versorgungssoldat und Aufklärer ) hat man Zugriff auf unterschiedliche Waffentypen. MPs und Schrotflinten sind auf kurze Distanzen spezialisiert, wobei die Schrotflinten hin und wieder einen Kill mit einem Schuss ermöglichen sollen. Sturmgewehre sind die großen Brüder der MPs, mit höherer Präzision und höheren Schadenswerten auf Distanz, wodurch sie für mittlere Distanzen besser geeignet sind. LMGs (leichte Maschinengewehre) sind für Dauerfeuer optimiert. Sie sind weniger mobil als Sturmgewehre, haben aber dank der Zweibeine meist eine etwas größere Reichweite. MMGs sind stark spezialisiert und sorgen für effektiven Dauerbeschuss bei schlechter Mobilität. Halbautomatische Gewehre, die meist eine größere Reichweite als Sturmgewehre haben, sind aber nicht unbedingt für große Entfernungen gedacht. Selbstladegewehre sind mechanisch ähnlich aufgebaut, mit geringerer Feuerrate, aber deutlich höherem Schaden pro Schuss und viel kleinerer Magazinkapazität. Kammerverschlussgewehre sind die Scharfschützengewehre des Spiels. Ihre Feuerrate ist niedrig, aber sie schalten Gegner mit einem Kopftreffer aus. 30 Primärwaffen sind vorerst geplant.SturmgewehreHalbautomatische GewehreKammerverschlussgewehreSelbstladegewehreMPsLeichte MGsMittlere MGsSchrotflintenDie Basiswaffen können durch Spezialisierungen an die individuelle Spielweise angepasst werden, zum Beispiel in Bereichen Schaden, Präzision, Hüftfeuer und Handhabung. Eine ultimative "Allzweckwaffe" soll es aber nicht geben. Wenn man sich für eine Spezialisierung entscheidet, die die Feuerkraft erhöht, erhält man zum Beispiel keinen Bonus auf Stabilität, den ein anderer Spezialisierungspfad gewähren würde.Zu den sieben Seitenwaffen (Pistolen und Revolver) gehören Pistole P38, Ruby, Pistole P08, Repetierpistole M1912, M1911, FP-45 Liberator und Revolver Mk VI. Die Nahkampfwaffen sind britisches Armee-Klappmesser, Schlagstock, Cricket-Schläger, Beil, Khukuri, Spitzhacke, Fahrtenmesser, Schaufel und Solveigs Messer.18 Gadgets7 Verstärkungen"Wenn die Lage heikel ist - und du genügend Trupp-Punkte gesammelt hast -, kannst du mächtige Verstärkungen anfordern. Zwei gefürchtete Panzer zum Beispiel, oder Raketenschläge, die bei den Feinden aufräumen und dir XP bescheren. Möchtest du taktisch vorgehen, holst du dir Nachschubbehälter-Abwürfe mit Gesundheit und Munition für dein Team."5 stationäre und/oder abschleppbare Waffen24 FahrzeugePanzerTransporterFlugzeugeGranaten und WurfobjekteLetztes aktuelles Video: Das ist Battlefield V - Überblick-Trailer deutsch