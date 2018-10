Battlefield 5: Feuergefechte, Panzer und Skifahren: Verschiedene Kriegsgeschichten im Einzelspieler-Trailer - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben einen Trailer veröffentlicht, der den Einzelspieler-Modus von Battlefield 5 zeigt. Wie bei Battlefield 1 werden in diesem Solo-Modus mehrere "Kriegsgeschichten" erzählt, die an unterschiedlichen Schauplätzen spielen und mit verschiedenen männlichen und weiblichen Charakteren besetzt sind. Neben Feuergefechten und Sturmangriffen darf man in Norwegen auch eine Runde Skifahren.Battlefield 5 erscheint am 20. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Mit dem Early-Enlister-Zugang der Deluxe Edition darf man bereits am 15. November 2018 loslegen. Im Gegensatz zu Black Ops 4 bietet der Shooter von EA einen Einzelspieler-Modus.Letztes aktuelles Video: Singleplayer-Trailer