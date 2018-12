Battlefield 5: Frust durch "zu schnelle Tode"; TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death) werden überarbeitet - 4Players.de

Battlefield 5 wird am 4. Dezember mit dem ersten Kapitel von "Tides of War: Overture" versorgt. Mit dem Update werden die Karte "Panzerstorm", ein Schießplatz als Trainingslager auf Basis der Hamada-Karte und die Einzelspieler-Kriegsgeschichte "The Last Tiger" hinzukommen. Außerdem wird man Fahrzeuge und Flugzeuge individualisieren können. Die Wiederbelebeben-Mechanik wird ebenfalls überarbeitet (bessere Kontrolle; soll sich "schneller" anfühlen).Nach diesem Update wollen sich die Entwickler einem der bisher größten Kritikpunkte widmen, da viele Spieler der Ansicht sind, dass die Charaktere zu schnell sterben. Hierbei sind die Begriffe TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death) relevant. "Tides of War: Overture" wird noch keine Anpassungen an TTK und TTD vornehmen, aber die Waffen-Balance verändern ( zum Change-Log ).Die Entwickler erklären : "TTK und TTD sind sehr eng miteinander verbunden. Wir merken, dass Spieler zu oft/zu schnell sterben und dadurch frustriert werden. Deshalb prüfen wir, wie wir das Erlebnis für neue Spieler und Veteranen verbessern können. Dies kann zu einer als langsamer empfundenen TTK führen. Wir untersuchen alle Elemente, die sich auf die TTD auswirken, vom Netcode bis hin zum Schadens-Feedback und anderen Komponenten, die die Wahrnehmung der TTD beeinflussen."Da Veränderungen in diesen Bereichen die Spielerfahrung grundlegend verändern werden, sollen die Anpassungen ausführlich getestet werden - zum Beispiel auf dem Test-Server oder auf speziellen TTK-Servern, die parallel zu den normalen Servern laufen, um die Änderungen direkt vergleichen zu können.Letztes aktuelles Video: Making-of-Video zu den deutschen Sprachaufnahmen