Battlefield 5: Kapitel 1: Ouvertüre kurzfristig verschoben; Update-Trailer; Verbesserungen beim Raytracing - 4Players.de

"GeForce-RTX-2080-Ti-Spieler erreichen nun 60+ FPS bei 1440p-Auflösung, wenn DXR Raytraced Reflections auf Ultra-Qualität eingestellt ist.

GeForce-RTX-2080-Spieler erreichen nun 60+ FPS bei 1440p-Auflösung, wenn DXR Raytraced Reflections auf mittlere Qualität eingestellt ist.

GeForce RTX 2070-Spieler erreichen nun 60+ FPS bei 1080p-Auflösung, wenn DXR Raytraced Reflections auf mittlere Qualität eingestellt ist."

"Verbesserung der Stabilität, während das Spiel mit DXR-Raytracing läuft.

Verbesserte Leistung mehrerer Komponenten der Raytracing-Implementierung.

Verbesserte Raytracing-Leistung im Zusammenspiel mit Laub und Vegetation.

Verwendung von Frame-Buffer-Daten, um die Raytracing-Gesamtqualität zu erhöhen.

Entfernung inaktiver Geometrie aus Raytracing-Szenen.

Korrigierte Einstellung für mittlere Qualität, welche nicht richtig angewendet wurde."

EA und DICE haben das für heute geplante Update "Kapitel 1: Ouvertüre" für Battlefield 5 aufgrund "eines Problems" kurzfristig verschoben. Ein neuer Termin zur Veröffentlichung wurde nicht genannt.Kapitel 1: Ouvertüre gehört zum "Tides of War" genannten Live-Service von Battlefield 5. Mit dem Update werden die Karte "Panzerstorm", ein Schießplatz als Trainingslager auf Basis der Hamada-Karte und die Einzelspieler-Kriegsgeschichte "The Last Tiger" hinzukommen. Außerdem wird man Fahrzeuge und Flugzeuge individualisieren können. Die Wiederbelebeben-Mechanik wird ebenfalls überarbeitet (bessere Kontrolle; soll sich "schneller" anfühlen).Mit dem Update sollte ebenfalls die DXR-Leistung (DirectX Raytracing) auf nVidia GeForce-RTX-Karten um bis zu 50 Prozent gesteigert werden. nVidia macht folgende Angaben zu den Verbesserungen:Battlefield 5 gehört zu den wenigen Spielen, die DXR unterstützen. Die DXR-Optimierungen laut Patch-Notes von DICE: