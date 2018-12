Battlefield 5: "Zu schnelle Tode" (TTK): Erste Waffen-Anpassungen und erster Schritt zur Hardcore-Playlist - 4Players.de

Spieler werden nicht länger auf der Minikarte gesichtet, nachdem sie einen Gegner eliminiert haben.

Ein Problem wurde behoben, durch das hochstufige Aufklärer den Zugriff auf die Wurfmesser-Waffe verloren.

Die anfängliche Respawn-Anzahl auf bestimmten Karten im Vorherrschaft-Modus wurde angepasst.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn du dich als Trupp auf dem Übungsgelände aufgehalten hast.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn du dir das Menü von Tides of War angesehen hast.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn du die Nordlys-Kriegsgeschichte gespielt hast.

Der defekte Sound in den Tutorial-Videos wurde repariert.

Für Battlefield 5 erscheint heute ein Patch, der erste Balance-Anpassungen an TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death) vornimmt, da sich viele Spieler in den vergangenen Wochen darüber beklagt hatten, dass die Charaktere zu schnell sterben würden.Die ersten Veränderungen werden an der Waffen-Ausbalancierung vorgenommen bzw. daran, wie viel Schaden bestimmte Waffen an Körperteilen verursachen (TTK). Der Schaden aller Waffen am Kopf bleibt jedoch unverändert - und einige Waffen werden von diesen Änderungen nicht oder nur sehr wenig betroffen sein, um Balance-Ungereimtheiten zu begrenzen. In der folgenden Tabelle werden die Veränderungen bei den Multiplikatoren für Körperteile und Waffenschaden erläutert. Die ursprünglichen Werte stehen in Klammern.Die Entwickler erklärten jüngst: "TTK und TTD sind sehr eng miteinander verbunden. Wir merken, dass Spieler zu oft/zu schnell sterben und dadurch frustriert werden. Deshalb prüfen wir, wie wir das Erlebnis für neue Spieler und Veteranen verbessern können. Dies kann zu einer als langsamer empfundenen TTK führen. Wir untersuchen alle Elemente, die sich auf die TTD auswirken, vom Netcode bis hin zum Schadens-Feedback und anderen Komponenten, die die Wahrnehmung der TTD beeinflussen."Darüber hinaus haben die Entwickler eine neue Server-Playlist namens "Conquest Core" eingerichtet, welche die ursprünglichen TTK-Werte verwendet. Diese neue Playlist soll sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und soll der erste Schritt zu einem traditionellen Hardcore-Battlefield-Erlebnis sein.Außerdem werden folgende Änderungen mit dem Patch vorgenommen:Letztes aktuelles Video: Update - Kapitel 1 Ouvertüre