Battlefield 5: Änderungen an der TTK (Time to Kill) werden zurückgenommen; Core-Playlists verschwinden wieder - 4Players.de

Die Spielerschaft von Battlefield 5 war mit den vor einigen Tagen vorgenommenen Änderungen an der TTK (Time to Kill), gelinde gesagt, nicht so zufrieden und deswegen hat das Team von Dice entschieden, wieder zu den ursprünglichen TTK-Werten von BF5 vor dem Patch zurückzukehren. Das serverseitige Update wird am 18. Dezember 2018 um 13 Uhr erscheinen. Ein Client-Update ist nicht erforderlich. Auch die Playlist "Conquest Core" wird entfernt. Weitere "Core-Playlists" (für Hardcore-Spieler) sollen nicht eingeführt werden."Unsere Absicht mit den TTK-Änderungen war es, zu sehen, ob wir das Battlefield-5-Erlebnis weiterentwickeln und es für neue Spieler angenehmer gestalten können, während wir gleichzeitig sicherstellen wollten, dass die Battlefield-Veteranen eine Wahl haben, mit einem 'Core-Erlebnis', das ihrem bevorzugten Spielstil entspricht. Offensichtlich haben wir es nicht richtig gemacht. Veteranen haben nicht um die Änderung gebeten, aber als Spieleentwickler haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese Änderungen auf der Grundlage umfangreicher Daten und Überlegungen vorzunehmen. Es war wahrhaftig keine leichte Entscheidung für uns. (...) Es ist wichtig zu bedenken, dass wir vor der Herausforderung stehen, neue Spieler in Battlefield 5 einzubinden und sie an Bord zu nehmen, um erfahrenere Battlefield-Spieler zu werden", schreiben die Entwickler bei Reddit "Wir haben in der vergangenen Woche viel gelernt. Wir haben Klarheit über die Themen gewonnen, die ihr uns rund um Time to Death (TTD) mitgeteilt habt, wir haben Ungleichgewichte bei den Waffen identifiziert und reale Daten darüber aufgezeichnet, wie TTK das Spiel verändert und welche Auswirkungen es auf unsere Spieler hat. Mit diesem Wissen haben wir eine bessere Vorstellung davon, wie wir das Spiel in Zukunft verbessern können und haben bereits damit begonnen, Schritte zu unternehmen, um das Erlebnis für alle unsere neuen und erfahrenen Spieler zu verbessern", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Update - Kapitel 1 Ouvertüre