Battlefield 5: Update mit "Combined Arms" (Co-op-Modus) erscheint am Dienstag - 4Players.de

PickleRick hat geschrieben: ? Gestern 09:02 Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death)?

TTK how much time it takes you to kill someone on averageTTD is how much time it takes someone else to kill you.TTD will always feel quicker than TTK because of latency and network issues. That?s why sometimes it feels like you got one shot by someone.Quelle: https://www.reddit.com/r/BattlefieldV/c ... k_and_ttd/