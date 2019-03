Battlefield 5: Vom 7. bis zum 20. März: Rush für 32 Spieler - 4Players.de

In Battlefield 5 wird vom 7. bis zum 20. März der aus Battlefield: Bad Company bekannte Spielmodus "Rush" im Rahmen des Events "Nicht aufzuhalten" in Kapitel 2: Blitzeinschlag für 32 Spieler zur Verfügung stehen. Diese Version von Rush ist auf den Karten Verbogener Stahl, Narvik und Zerstörung spielbar."Bei diesem 16-gegen-16-Erlebnis schlüpfen die Soldaten in die Rolle der Angreifer oder Verteidiger und müssen versuchen, Sektoren zu kontrollieren, indem sie Ziele mit Bomben zerstören oder Letztere entschärfen. Die Angreifer müssen an zwei Zielen innerhalb eines Sektors Bomben platzieren, ehe ihre begrenzte Zahl von Respawn-Tickets verbraucht ist. Die Verteidiger müssen die Stellung halten und die Angreifer abwehren. Gelingt ihnen dies nicht, bleibt ihnen nur der Rückzug", schreiben die Entwickler."Wie im Durchbruch-Modus von Battlefield V sind die Karten in Sektoren unterteilt. Allerdings geht es hier nicht um Flaggen, sondern um Artilleriegeschütze und Kommunikationsstationen. Die Angreifer müssen in Rush dicht zusammenbleiben, da ein Soldat seinem Team nichts nützt, wenn er alleine vorrückt oder im Hintergrund bleibt. Experimentiert mit unterschiedlichen Strategien, um Ziele zu erreichen, Verteidigungsstellungen zu zerstören oder Engstellen zu überrennen - gemeinsam! Die Verteidiger können sich mittels vorgefertigter und errichtbarer Barrikaden verschanzen. Diese Barrikaden wurden für das Rush-Erlebnis auf den einzelnen Karten maßgeschneidert, um den Verteidigern dabei zu helfen, den Ansturm der Angreifer abzuwehren."Kürzlich haben EA und DICE das Tides of War Chapter 2: Lightning Strikes-Update #4 veröffentlicht. Das Change-Log findet ihr hier Kurzfassung von EA: "Es handelt sich hierbei um ein kleineres Lebensqualität-Update, da wir einige Probleme, von denen unsere Community berichtet hat, möglichst schnell lösen wollten. Dazu gehören das Flackern beim Truppbeitritt, Anpassungen bei den Schrotflinten, der Zähler der Kompanie-Münzen am Ende der Runde sowie diverse Verbesserungen der Stabilität."Letztes aktuelles Video: Now With NVIDIA DLSS