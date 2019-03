Battlefield 5: Der Feuersturm (Battle Royale) beginnt am 25. März - 4Players.de

Am 25. März 2019 werden Electronic Arts und DICE den Battle-Royale-Modus Firestorm in Battlefield 5 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten. Der folgende Trailer soll auf die "royalen Schlachten" einstimmen und stellt dabei vor allem die Fahrzeuge und Flugzeuge in den Vordergrund.In Firestorm kämpft man auf einer weitläufigen Karte in Norwegen ums Überleben. Es wird die typischen Battle-Royale-Spielvarianten geben: Solo, Duo (2er-Teams) und Squad (4er-Teams) - inkl. separatem Ranking-System. Nach dem Start einer Partie wird man mit einem Fallschirm über dem Gebiet abspringen und muss nach der Landung erstmal Ausrüstung und Waffen suchen. Ausrüstung gibt es drei in Qualitätsstufen: Common, Rare, Epic. Epische Versionen von Waffen verfügen zum Beispiel über ein Zielfernrohr, größere Munitionskapazität oder weniger Rückstoß. Für jede Waffengattung gibt es unterschiedliche Munition (keine Unterteilung nach Kaliber). Die Anzahl an Munition und Waffen, die man tragen kann, ist begrenzt. Man kann zwei Hauptwaffen und eine Handfeuerwaffe tragen. Je länger die Partie dauert, desto stärker wird das Spielfeld eingeschränkt bzw. verkleinert. Die Barriere ist diesmal eine Feuerwalze, die (eindrucksvoll) eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Im Duo- oder Squadmodus stirbt man nicht sofort, sondern kann noch eine Zeit auf dem Boden herumkriechen und die Handfeuerwaffe benutzen, bis ein Teammitglied zu Hilfe kommt.Ob EA und DICE diesen Modus nur für Käufer vom Battlefield 5 anbieten oder auch auf eine Free-to-play-Variante setzen werden, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Feuersturm-Enthüllung