Afterparty: E3-Video: Spielszenen zeigen die Kneipentour in der Hölle - 4Players.de

Night School Studio ( Oxenfree ) hat ausführliche Spielszenen (Laufzeit: über sieben Minuten) aus dem Adventure Afterparty im Zuge der E3 2018 veröffentlicht. In dem Spiel geht es um Milo und Lola, die sich nach ihrem unerwarteten Tod in der Hölle wiederfinden. Sie können sich nicht erklären, weshalb sie dort gelandet sind, aber es gibt eine Möglichkeit zu entkommen und die Hölle zu verlassen: Sie müssen den Teufel zu einem Trinkwettbewerb herausfordern und ihn dabei unter den Tisch trinken. Um diesen Trinkwettbewerb überhaupt ins Leben rufen zu können, müssen Milo und Lola erstmal die Hölle und die höllischen Kneipen/Bars etc. in Adventure-Form erkunden - quasi eine Kneipentour in der Hölle, in der es viele Anspielungen auf diverse Religionen, Konfessionen und Mythen gibt.Die Entwickler wollen dafür sorgen, dass bei jedem Gespräch bzw. bei jeder Entscheidungsoption auch die Auswählmöglichkeit "Trinken" vorhanden ist - und die unterschiedlichen Drinks sollen für verschiedene Resultate sorgen. Drinks geben Milo und Lola bestimmte Formen von "flüssigem Mut". So können Drinks zum Beispiel ihre Hemmungen verringern oder das Selbstvertrauen stärken. Generell möchte das Team dafür sorgen, dass das Experimentieren der Spieler belohnt wird und sich die Geschichte und die Story-Situationen an ihre Entscheidungen anpassen. Afterparty soll im nächsten Jahr erscheinen. Plattformen wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen