My Hero Game Project: Action-Adventure zur Manga- und Anime-Serie angekündigt

Bandai Namco Entertainment und VIZ Media haben ein Action-Adventure zur Manga- und Anime-Serie My Hero Academia angekündigt. Das von den Byking Studios (u. a. Rise of Incarnates ) entwickelte My Hero Game Project soll 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Weiter heißt es: "Im Spiel stehen Superhelden und Superschurken im Konflikt miteinander und nutzen ihre Superkräfte, um diesen für sich zu entscheiden. Spieler bekommen die Möglichkeit in Luft- und Bodenkämpfen massive Verwüstungen anzurichten und dabei die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen.My Hero Academia konnte in Europa einen großen Erfolg verzeichnen. So wurde jede der beiden Staffeln über 20 Millionen Mal auf den VOD-Plattformen Europas angesehen. Kürzlich erfolgte die Ankündigung einer dritten Staffel für 2018. Zusätzlich hatte der Manga, mit über einer Millionen verkauften Einheiten in Europa, einen der stärksten Releases aller Zeit."Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer