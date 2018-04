My Hero One's Justice: Endgültiger Titel steht fest; Trailer: Plus Ultra - 4Players.de

Der endgültige Titel steht fest: Das bisher als "My Hero Game Project" bekannte Spiel wird fortan My Hero One's Justice heißen. Es basiert auf der Anime- und Manga-Reihe My Hero Academia (Weekly Shonen Jump) und wird in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Laut Bandai Namco Entertainment Europe wird man in dem Arena-Brawler die Fähigkeiten der beliebtesten Charaktere wie Izuku 'Deku' Midoriya, Katsuki 'Katchan' Bakugo, All Might usw. testen können. "Im Spiel stehen Superhelden und Superschurken im Konflikt miteinander und nutzen ihre Superkräfte, um diesen für sich zu entscheiden. Spieler bekommen die Möglichkeit in Luft- und Bodenkämpfen massive Verwüstungen anzurichten und dabei die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen."Letztes aktuelles Video: Plus Ultra