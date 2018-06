My Hero One's Justice: Unterschiede zwischen PS4- und Switch-Umsetzung: Auflösung, fps und Controller-Support - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Japan hat die Unterschiede zwischen der Umsetzung für PlayStation 4 und Switch von My Hero One's Justice aufgeführt ( via Gematsu ). Auf der PS4 wird Full-HD-Auflösung geboten (1920x1080). Die Switch-Version soll in 1280x720 laufen, wobei die tatsächliche Auflösung je nach Spielsituation und Umgebung schwanken kann. Die Bildwiederholrate auf der PS4 wird in der Regel bei 60 fps (Bilder pro Sekunde) liegen, kann in einigen Fällen aber vorübergehend schwanken. Auf Switch wird das Spiel für gewöhnlich mit 30 fps laufen - ebenfalls mit etwaigen Schwankungen. Auf der PS4 wird der DualShock-4-Controller unterstützt. Auf Switch wird man mit zwei Joy-Cons, Joy-Con Grip, Single Joy-Con (wenn man mit einer anderen Person spielt) und dem Pro Controller spielen können. Angaben zur Xbox-One-Version und der PC-Fassung wurden nicht gemacht.My Hero One's Justice basiert auf der Anime- und Manga-Reihe My Hero Academia (Weekly Shonen Jump) und wird in diesem Jahr für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Plus Ultra