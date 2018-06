My Hero One's Justice: Die Anime-Kämpfe beginnen im Oktober auf PC, PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC) Screenshot - My Hero One's Justice (PC)

Bandai Namco Entertainment wird das auf der Manga- und Anime-Franchise My Hero Academia von Weekly Shonen Jump basierende 3D-Arena-Kampfspiel My Hero One's Justice im Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) veröffentlichen. Weiter heißt es vom Publisher: "In MY HERO ONE’S JUSTICE können Spieler ein Dreierteam aus ihren Lieblingsstudenten der U.A. High, wie zum Beispiel Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo und Tsuyu Asui, bilden. Die Teams können aber auch durch Profi-Helden, wie All Might und Eraserhead, oder Schurken wie Stain, Dabi und Himiko Toga, verstärkt werden. Alle Charaktere kämpfen in den 3D-Gefechten mit zerstörbarer Umgebung für ihre Ideale. Jedes Team besteht aus einem Hauptkämpfer und bis zu zwei Gefährten, analog zu den Profi-Helden-Teams im Anime.Im Kampf kann der Spieler seine Gefährten herbeirufen und die persönliche Supermacht des jeweiligen Helden oder Schurken einsetzen, um explosive Kombinationsangriffe zu nutzen und das Blatt im Kampf zu wenden.MY HERO ONE’S JUSTICE ermöglicht es dem Spieler, sowohl Momente aus dem Anime als auch neue Originalszenarien im Story-Modus zu spielen. Nachdem die Story aus der Sicht des Helden abgeschlossen wurde, schalten die Spieler den Schurkenmodus frei und können dort die Geschichte aus der Sicht des Schurken erleben. Durch den Abschluss dieser Missionen können die Spieler Gegenstände für ihre Charaktere freischalten, mit denen diese noch stärker werden. Die Spieler können online gegen andere Spieler kämpfen, um ihr Können unter Beweis zu stellen und zum weltweiten Helden zu werden."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer