My Hero One's Justice: Trailer zeigt Missionen und Story-Modus - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe zeigt den Missions-Modus aus My Hero One's Justice im folgenden Trailer. Im Missions-Modus müssen sich die Spieler einer Vielzahl verschiedener Szenarien und Gegnern stellen, wobei jede Situation eigenen Regeln folgt. Wer die Herausforderungen besteht, wird mit neuen Ausrüstungsgegenständen und "Hero Coins" (Ingame-Währung) belohnt. Mit dieser Währung können Charaktere im Online-Modus angepasst werden.Darüber hinaus zeigt der Trailer neue Szenen aus dem Story-Modus. Die Geschichte beginnt kurz nachdem Izuku Midoriya mit Gran Torino zu trainieren beginnt und behandelt einige der wichtigsten Momente der Franchise. Die Story soll nah an den Anime-Geschehnissen bleiben. Dank des Helden- bzw. Schurken-Modus lassen sich beide Seiten betrachten. Das auf der Manga- und Anime-Franchise My Hero Academia von Weekly Shonen Jump basierende 3D-Arena-Kampfspiel wird am 26. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer