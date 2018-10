My Hero One's Justice: Startschuss für die Anime-Kämpfe auf PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat My Hero One's Justice für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das auf der Manga- und Anime-Franchise My Hero Academia von Weekly Shonen Jump basierende 3D-Arena-Kampfspiel beinhaltet laut Publisher die folgenden Spielmodi."Im Story-Modus lässt sich die Story des Anime durchspielen, welche einige der aufregendsten Momente des Franchise zeigt, während sie der ursprünglichen Handlung treu bleibt. Mit dem Helden- und Schurkenmodus lassen sich somit beide Seiten der Geschichte erleben. Das Spiel verfügt auch über einen Online-Modus, in dem die Spieler/Innen gegeneinander antreten und sich im Ranglistenmodus beweisen können. Nicht nur die Wahl des passenden Charakters, sondern auch die des besten Sidekicks sind der Schlüssel zum Sieg. My Hero One's Justice wird zudem regelmäßige Online-Veranstaltungen anbieten, bei denen die Spieler/Innen mit Sonderpreisen belohnt werden", schreibt Bandai Namco.Im Missionsmodus sieht man sich einer Vielzahl von verschiedenen Szenarien und herausfordernden Gegnern konfrontiert, die alle eigenen Regeln folgen. Das Bestehen der Herausforderungen belohnt die Spieler/Innen mit neuen Accessoires und Hero Coins, der kostenlosen Währung im Spiel. Zu guter Letzt kämpft man im Arcade-Modus gegen sechs Charaktere in Folge und erhält die Chance, als Belohnung Sondergegenstände zu gewinnen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer