Independent-Entwickler Connor O.R.T. Linning hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem ein Dialog aus seinem Rollenspiel Towards the Pantheon zu sehen ist. Das Spiel erzählt die Geschichte von vier Figuren, die ähnlich wie die Charaktere in Der Zauberer von Oz ganz eigene Ziele sowie Stärken und Schwächen haben. Linning will dabei keine jener Geschichten erzählen, "deren Helden über eine magische Kraft stolpern, die es ihnen erlaubt die Welt zu retten".Die Vorgeschichte zu Towards the Pantheon mit dem Untertitel Escaping Eternity ist seit einigen Wochen kostenlos auf Steam itch.io und Game Jolt spielbar. Das eigentliche Spiel soll schließlich im kommenden Jahr zunächst für PC (Windows, Mac, Linux) erscheinen. Sollte es erfolgreich sein, will der Entwickler auch über Konsolenfassungen nachdenken. Auch am PC wird sein Abenteuer dabei u.a. mit Gamepad spielbar sein.Letztes aktuelles Video: Teaser-Video