One Piece: Grand Cruise: Strohhutpiraten auf PSVR-Kurs

Bandai Namco Entertainment hat mit One Piece: Grand Cruise ein Virtual-Reality-Abenteuer der Strohhutbande angekündigt, das 2018 exklusiv für PlayStation VR erscheinen soll. Produktmanager Florian Eichenauer stellt das Projekt auf dem PlayStation Blog folgendermaßen vor: "Das Spiel konnte man ursprünglich nur im Tokyo Tower in Japan erleben, aber jetzt kommt das exklusive Erlebnis für alle One Piece Fans in anderen Ländern auch auf die Konsole!Im Spiel seid ihr auf der berühmten Thousand Sunny und als neuer Rekrut Teil der Crew. Der Kapitän selbst stellt euch das Schiff vor – und er ist kein anderer als Monkey D. Ruffy! Alleine die Ehre, diesen Strohut in Person zu treffen ist schon enorm!Ihr werft einen Blick auf alles und dann werden euch die übrigen Mitglieder der Crew vorgestellt – jeder mit einer eigenen Spezialität. Zoro trainiert eure Stärke und mit Sanji lernt ihr Kochen und so weiter.Ihr wählt aus, welche Räume im Schiff ihr weiter erkundet und trefft damit Entscheidungen, die eure Erfahrung an Bord mitbestimmen. Erlebt, wie man sich als Pirat fühlt! Aber das ist alles erst die Ruhe vor dem Sturm, denn bald müsst ihr darauf vorbereitet sein, das Schiff gegen die Marine zu verteidigen, gegen Monster und natürlich die legendären Feinde der Crew." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer