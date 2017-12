Beholder 2: Im Ministerium eines totalitären Staats auf dem Weg zum Premierminister

Screenshot - Beholder 2 (PC) Screenshot - Beholder 2 (PC) Screenshot - Beholder 2 (PC) Screenshot - Beholder 2 (PC) Screenshot - Beholder 2 (PC)

Warm Lamp Games und Alawar Premium haben die Entwicklung von Beholder 2 angekündigt. Es soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 für PC via Steam erscheinen. Im Gegensatz zum Vorgänger wird der zweite Teil mit 3D-Grafik erscheinen.Der Schauplatz ist noch immer das düstere, hoffnungslose und dystopische Beholder-Universum, in dem Privatsphäre nicht existiert und ein totalitärer Staat jeden Aspekt des Lebens kontrolliert. Der Staat wird wiederum vom "Weisen Führer" beherrscht. Eine "expansive Welt" mit neuen Bereichen, Räumen und Etagen im eigentlichen Ministerium werden versprochen. Dort wird man das Innenleben des Staates und den typischen Karriereweg "erleben" können. Ziel ist es, eines Tages Premierminister zu werden - und auf dem Weg dahin, sind allerlei moralische Entscheidungen zu fällen."You are a newly employed department officer within the Ministry of a totalitarian State. While you are poised to have an illustrious career and possibly become Prime Minister someday, the way up won't be easy. So, how high up the career ladder will you climb? The choice is still yours to make!"Der folgende Teaser-Trailer soll den Übergang zwischen Beholder und Beholder 2 veranschaulichen.Letztes aktuelles Video: Teaser