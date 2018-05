The Council: Hide and Seek: Zweite Episode des narrativen Abenteuers steht in den Startlöchern - 4Players.de

Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC)

Die zweite Episode "Hide and Seek" von The Council wird am 17. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Käufer der Complete Season und Season-Pass-Besitzer erhalten einen zweitägigen Vorsprung (15. Mai). Die erste Episode "The Mad Ones" wird benötigt, um Episode Zwei spielen zu können. Das narrative Abenteuer von Big Bad Wolf (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) soll insgesamt fünf Episoden umfassen.In der zweiten Episode setzt Louis de Richet die Suche nach seiner verschollenen Mutter Sarah fort, während er sich mit dem neu eingetroffenen spanischen Staatsoberhaupt, dem mysteriösen Lord Mortimer und den sich schnell bildenden Fraktionen auf der Insel befassen muss.Letztes aktuelles Video: Episode 1 The Mad Ones - Launch