The Council: Termin der vierten Episode "Burning Bridges" steht fest - 4Players.de

Die vierte Episode "Burning Bridges" von The Council wird am 25. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - für Käufer der Complete Season und Season-Pass-Besitzer. Episode 4 wird zwei Tage später auch einzeln erhältlich sein, wobei dann die ersten drei Episoden erforderlich sind. Das narrative Abenteuer von Big Bad Wolf (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) wird insgesamt fünf Episoden umfassen. Bis Ende 2018 sollen alle Episoden verfügbar sein.Die vierte Episode setzt die Geschichte von Louis de Richet fort. Die anstehende Episode dreht sich um Loyalitätserklärungen, während die Rivalitäten zunehmen und die Geister der Vergangenheit langsam die Inselbewohner einholen ...