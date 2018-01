TheNightFall: Psycho-Horrorabenteuer erscheint heute auf Steam

Heute Abend um 19 Uhr werden das in Frechen ansässige Entwicklerstudio VIS-Games und das Wuppertaler Entwicklerstudio SilentFuture ihr Psycho-Horrorabenteuer TheNightFall zum Preis von 24,99 Euro für Windows PC auf Steam veröffentlichen. Die Version für Mac OS soll kurze Zeit später folgen. Neben einer packenden Geschichte sowie beklemmender Atmosphäre mit reichlich Schockeffekten wird auch ein psychedelischer Soundtrack mit lizenzierten Songs der Düsseldorfer Indie-Rocker Northpolyptica versprochen.Zum Inhalt heißt es: "Victoria zieht mir ihrer Familie in eine neue Stadt um dortihren neuen Job anzutreten. Doch die erste Nacht in ihrem neuen Haus verläuft völlig anders als erwartet. Ihr Ehemann und die beiden Kinder kommen erst am nächsten Tag nach und somit muss Victoria die erste Nacht alleine in ihrem neuen Haus verbringen. Was zunächst mit Schlaflosigkeit und einem leichten Unwohlsein beginnt wird im Laufe der Nacht zum absoluten Alptraum. Wird sie es schaffen diese Nacht bis zum Morgengrauen zu überleben?" Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer