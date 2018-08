Closers: Neuer Charakter zum Start der deutschen Version des Online-Action-Rollenspiels angekündigt - 4Players.de

Zum Spiel selbst heißt es: "Closers ist ein Multiplayer Online Action RPG (MOARPG) Beat Em Up in dem Spieler in die Rolle eines der 'Closer' schlüpfen. Diese sind eine Gruppe von Teenagern mit übersinnlichen Kräften, die von der Weltregierung dazu ausgewählt wurden, um eine Alien Invasion zu stoppen. Dazu müssen sie Horden von tödlichen Monstern bekämpfen und interdimensionale Tore schließen, um den Eindringlingen und ihrem feindlichen Einfall einen Strich durch die Rechnung zu machen. Schnell, heftig und wunderschön gestaltet verbindet das Spiel meisterhaft die frenetische Action von klassischen Arcade 2D Beat Em Ups mit den Combo-Mechaniken eines Kampfspiels und dem lebhaften künstlerischem Stil und Drama einer Anime-Serie." Weitere Informationen zum seit Februar für Windows PCs erhältlichen Free-to-play-Titel gibt es auf der offiziellen Website oder auf Steam

Naddic Games und En Masse Entertainment wollen ihrem Online-Action-Rollenspiel Closers mit dem Start der deutschen Version am 28. August 2018 auch einen neuen Charakter hinzufügen (siehe Video). Wolfgang, so sein Name, ist Teil der Wildhüter-Union. Er nutzt ein altes Zauberbuch, um mächtige Geister und Waffen von dimensionalen Monstern zu beschwören und dunkle Magie gegen seine Gegner einzusetzen. Die deutsche Version von Closers soll zunächst die Kernaspekte des Spiels übersetzen und sich damit einer neuen Zielgruppe öffnen. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen folgen.Letztes aktuelles Video: Neuer Charakter Wolfgang