Dead Dozen: Multiplayer-Horror für PC: Ein Ghoul jagt elf menschliche Spieler

Bei Fntastic befindet sich Dead Dozen für PC in Entwicklung . In dem Multiplayer-Horror-Actionspiel werden elf Spieler von einem Ghoul gejagt und sobald der Ghoul es schafft, einen Spieler auszuschalten, verwandelt sich dieser ebenfalls in einen Ghoul. Je mehr menschliche Charaktere "sterben", desto mehr Ghoule sind also im Level unterwegs. Die menschlichen Spieler sollen auf Beute in den Levels zurückgreifen und sich zudem in Räumen verbarrikadieren können. Die Ghoule müssen alle menschlichen Charaktere töten oder "infizieren", während die Menschen die Ghoul-Armee so lange dezimieren müssen, bis die Ghoule über keine Respawns mehr verfügen.Einen Blick auf eine frühe Pre-Alpha-Version erlaubt das folgende Video, wobei auffällt, dass die Animationen ziemlich hakelig sind und die Modelle der Charaktere nicht wirklich auf Treffer reagieren . Dead Dozen soll am 18. Januar 2018 als Early-Access-Titel mit einer Karte, der grundlegenden Spielmechanik und einem Matchmaking-System an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Pre-Alpha