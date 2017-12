Destiny 2 - Erweiterung II: Götter des Mars: Frostiger Mars-Besuch: Zweites Add-on vorab aufgetaucht

Im US-amerikanischen und im japanischen PlayStation Store ist die zweite Erweiterung für Destiny 2 allem Anschein nach zu früh angekündigt worden - mittlerweile ist die Shop-Seite wieder entfernt worden. Demnach wird das zweite Add-on den Titel "Götter des Mars" (Gods of Mars) tragen. Gemäß der Beschreibung werden die Hüter dem Roten Planeten einen "langen" Besuch abstatten dürfen. In dem neuen Gebiet "Frigid Vale of Mars" (das gefrorene Tal) wird es eine Reihe neuer Story-Missionen, Abenteuer, Gegner (neue Gegner-Fraktion) und Bosse geben. Neue Waffen, Rüstungen (thematisch), kooperative Aktivitäten und kompetitive Multiplayer-Arenen sollen ebenfalls geboten werden.Zur Geschichte: Charlemagne (Karl der Große) ist auf dem Mars erneut erwacht und hat Rasputin in einem alten, unterirdischen Gewölbe eingesperrt. Als Hüter wird man mit Ana Bray, die für tot gehalten wurde, zusammen gegen die Überreste/Hinterlassenschaften von Charlemagne kämpfen, um Rasputin zu befreien und die Geheimnisse von Clovis Bray (Unternehmen) aufzudecken. Destiny 2 - Erweiterung II: Götter des Mars soll im März 2018 erscheinen. Das Add-on ist zusammen mit Fluch des Osiris im Erweiterungspass enthalten.