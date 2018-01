Mercenaries Saga Chronicles: Taktik-Rollenspiel-Trilogie für Switch angekündigt

Exciting news! Very soon we will release Mercenaries Saga Chronicles on the Switch eShop – the full RPG trilogy on Nintendo hardware for the first time! More details soon… #NintendoSwitch pic.twitter.com/qwgVUGtPGj — CIRCLE Ent. (@CIRCLE_Ent) 31. Dezember 2017

Kämpfe finden auf Karten in der Vogel-Perspektive statt und Taktiken variieren von Terrain zu Terrain

Charaktere können Vorteile aus ihrer Position beziehen und sich so gegenseitig unterstützen oder den Feind von hinten angreifen

Nutze gewonnene Punkte, um neue Fähigkeiten zu lernen und die Klasse zu wechseln

Sämtliche Level sind wiederholt anspielbar



Circle Entertainment wird die Mercenaries-Saga-Trilogie als Mercenaries Saga Chronicles für Nintendo Switch veröffentlichen . Das Paket wird die drei Taktik-Rollenspiele Mercenaries Saga, Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle und Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War umfassen.Mercenaries Saga 2 und Mercenaries Saga 3 sind bereits für Nintendo 3DS, iOS und Android in englischer Sprache erhältlich. Der erste Teil ist bisher nur in Japan für iOS und Android verfügbar. Der erste Teil wird somit erstmalig in englischer Sprache erscheinen. Weitere Details wollen die Entwickler demnächst bekanntgeben. Nintendo beschreibt die Teile 2 und 3 (4,99 Euro resp. 5,99 Euro) für 3DS folgendermaßen:"Claude ist Kapitän unter der Order des Königreichs Silver Eagle. Eines Tages, als er die Jagd des Prinzen Laz bewacht, wird ein Attentat auf den Prinzen verübt. Claude verhilft ihm zwar zur Flucht und stoppt den Attentäter, doch tappt dabei in eine Falle – der Prinz wird mit einer Klinge vergiftet. Um dem Prinzen zu helfen, muss Claude Silver Eagle gen Norden verlassen, um das Erni-Kraut zu finden – ein Gegenmittel, das den Prinzen noch retten kann."Mercenaries Saga 2" ist ein taktisches Strategie-RPG basierend auf einer Fantasie-Welt."Mercenaries Saga 3" ist ein taktisches RPG, das in einer Fantasy-Welt spielt. Kämpfe finden auf einem isometrischen Gitter statt – hier bewegst du die Charaktere und machst dir die Umgebung zunutze, um zu gewinnen. Vor langer Zeit gab es zwei Kontinente, die durch ein großes Meer in einen nördlichen und einen südlichen Kontinent geteilt wurden. Sie entwickelten sich komplett unterschiedlich. Der nördliche Kontinent, das Königreich Flare, gewann Einfluss durch seine fortschrittliche Industrie und das starke Militär. Nachbarstaaten wurden annektiert, bis der ganze nördliche Kontinent zum Königreich gehörte.Auf dem südlichen Kontinent herrschte dagegen ständig Krieg unter den Stämmen des Landes Kirialos, in dem es um die Vorherrschaft um die reichen natürlichen Ressourcen ging. Nachdem sich das Königreich Flare den eigenen Kontinent zu eigen gemacht hatte, warf es ein Auge auf die Ressourcen von Kirialos. Das Königreich Flare mischte sich in die Kriege auf dem südlichen Kontinent ein, vermeintlich, um den Frieden wiederherzustellen – doch in kürzester Zeit hatte es die Kontrolle über das Land an sich gerissen. Es setze eine Marionettenregierung in Kirialos ein und schaffte den Wohlstand, den die neuen Ressourcen mit sich brachten, auf seinen eigenen Kontinent.Doch dann tauchte die Befreiungsarmee auf. Ihr Ziel: das Königreich und seine Marionettenregierung zu Fall zu bringen. Um dem entgegenzuwirken, gründete Flare ein Kriegsministerium. Ihr Regiment für den Auslandseinsatz: Coronea. Die Söldner, die sich der Einheit anschlossen - ob für Geld, für Ruhm oder Ehren - nannte man die 'Hunde des Königreichs'. Hier beginnt ihre Geschichte."