Orwell: Ignorance is Strength wird in drei komplexeren und persönlicheren Episoden erscheinen

Die Osmotic Studios (Entwickler) und Surprise Attack (Publisher) werden Orwell: Ignorance is Strength , die zweite Season von Orwell , in drei Episoden veröffentlichen . Der Vorgänger umfasste fünf Episoden . Die Umstellung auf drei Episoden soll dafür sorgen, dass die Geschichte komplexer und persönlicher wird, da in jeder Episode jeweils ein Individuum mit komplexen Beziehungen/Verbindungen im Mittelpunkt stehen wird. Außerdem sind weitere dynamische Ereignisse geplant, da sich manche Charaktere ('time of the day' characters) völlig ohne Zutun des Spielers entwickeln/verhalten werden.Im Zuge der Verbreitung von Fake News sowie dem Einfluss sozialer Medien schlüpft man im Spiel in die Rolle eines geheimen Regierungsmitarbeiters des so genannten Orwell-Programms, um durch das Aufdecken und Manipulieren von Fakten eine politische Krise und drohende Unruhen abzuwenden. Dabei soll man selbst entscheiden können, wie weit man gehen will, um seinem Land zu dienen. Diesmal erhält man Zugriff auf eine fortgeschrittenere Version von Orwell. Zusätzlich zu den alten "Tools" darf man auf "The Office" zugreifen, eine geheime Abteilung von Orwell, die es gestattet, mit den entdeckten Informationen die Wahrnehmung der Personen oder der Ereignisse in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Dadurch wird die Geschichte vielschichtiger und es ergeben sich mehr Konsequenzen - auch in der Erzählung selbst.Aufgrund der gesteigerten Komplexität wird die Entwicklung des Überwachungs-Thrillers für PC, Mac und Linux etwas länger dauern.