Neues genDESIGN-Projekt: Last-Guardian-Schöpfer Ueda bastelt am Prototypen fürs nächste große Spiel - 4Players.de

Er bestätigte, dass es sich um ein komplett neues Spiel handle und keine Fortsetzung. Der Titel befindet sich bei Auch Fumito Uedas nächstes Werk soll ein großer Titel werden, der sich keinesfalls nach einem kleinen Indie-Spiel anfühlt: Das verriet der Macher von Ico, Shadow of the Colossus und zuletzt The Last Guardian ( zum Test ) gegenüber dem japanischen Magazin Famitsu Weekly.Er bestätigte, dass es sich um ein komplett neues Spiel handle und keine Fortsetzung. Der Titel befindet sich bei genDESIGN in der Entwicklung, also das unabhängige Studio, bei dem Ueda federführend arbeitet. Hier einige von Gematsu übersetzte Auszüge:



"- Wir befinden uns im Stadium verschiedener Experimente. Dieses Stadum, in dem wir unsere Ideen darauf testen, ob sie interessant sind oder nicht, wird von Kowloon Nights (ein Spiele-Fonds) unterstützt, daher machen wir mit dem Prototyping weiter."

- "Wir arbeiten zuerst an den Kern-Elementen und von dort aus entwickeln wir es in ein stabiles Produkt. Das ist momentan unsere Herausforderung."

- "Was wir jetzt machen, fühlt sich nicht nach einem Indie-Spiel an. Letztendlich peilen wir etwas in der Größenordnung von Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian an."

- "Falls eine größer angelegte Entwicklung für uns interessant wird, dann denke ich, wir werden unser Entwicklungssystem signifikant erweitern und es auf die Ebene einer großen Entwicklung befördern, um ein großes Spiel draus zu machen."