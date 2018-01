29,95 Euro pro Monat bei 12 Monaten Laufzeit

34,95 Euro pro Monat bei drei Monaten Laufzeit

44,95 Euro pro Monat ohne Mindestlaufzeit

Vor Beginn der Consumer Electronics Show (CES) hat das französische Unternehmen Blade mit Shadow einen Cloud-basierenden PC-Streaming-Dienst angekündigt, der im ersten Quartal 2018 in Deutschland starten soll. Shadow soll "jegliches" internetfähiges Gerät mit Bildschirm in einen "High-End-PC" verwandeln, dessen Soft- und Hardware regelmäßig auf dem neuesten Stand gehalten werden. Auch eine eigene Set-Top-Box vergleichbar mit NVIDIA Shield TV (plus Streaming-Dienst GeForce Now) ist geplant.Die Shadow-Technologie ( zur Webseite ) soll die leistungsstärksten PC-Komponenten in eine Cloud verlagern und dank Partnerschaften mit Microsoft, Intel, NVIDIA, AMD und Equinix sollen Rechenpower, Hardware-Aufrüstungen, niedrige Latenzen und Datensicherheit sichergestellt werden. "Shadow ist leistungsstark genug, um die Ansprüche der Serious Gamer zu erfüllen und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, ihre sperrigen, lauten, heißen Gaming-PCs gegen Hardware-freies Gaming einzutauschen", heißt es in der Pressemitteilung. "Nutzer können dank eigener Windows-, MacOS- und Android-Apps via Desktop-PC, Laptop, Mac, Tablet, Smartphone oder Smart-TV auf Shadow zugreifen. Wer sich aber nichtsdestotrotz nicht von der Hardware-Idee trennen kann oder will, wird die Möglichkeit erhalten, sich eine (...) kleine Box an den heimischen Monitor oder TV anzuschließen. Diese Box, die später im Laufe des Jahres veröffentlicht wird, verfügt über alle nötigen Ports und eine AMD Accelerated Processing Unit, die Decoding in Echtzeit in 1080p bei 144Hz oder 4K bei 60Hz erlaubt.""Eine Revolution erreicht den PC: Hardware, Wartung und Instandhaltung gehören der Vergangenheit an. Shadow ist der einzige Computer, den Nutzer je wieder brauchen werden", so Asher Kagan, Präsident und Co-Founder von Blade. "Shadow erlaubt es, sich von Hardware loszueisen, ohne dabei die Power oder Sicherheit aufzugeben, die man von einem High-End-PC erwartet."In Frankreich kann Blade bereits einige Tausend Nutzer vorweisen. Vesprochen werden eine dedizierte High-End-Grafiklösung von NVIDIA (1080p bei 144Hz oder 4K bei 60Hz), Intel Xeon Server-Prozessor mit acht dedizierten Threads (sollen einem Core i7, 12 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz entsprechen) und flüssige Übertragungen ab 15 Mbps (Internetverbindung). Folgende Abo-Optionen sind geplant: