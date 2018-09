Shadow: Spiele-Streaming-Dienst in Deutschland gestartet - 4Players.de

Ich empfehle jedem, vorher einen Verbindungstest zu machen.

Ich bin dort seit Anfang des Jahres registriert (Early Access) und sehr zufrieden.Bisher auf dem Server in Paris, das neue Zentrum - auf dem die deutschen Nutzer laufen - ist in Amsterdam.Ich weiß aktuell nicht, welcher Provider dort genutzt wird, aber ein allgemeiner Amsterdamer Server sollte ausreichen.Um bei Full HD eine flüssige Übertragung genießen zu können, sollte die Latenz nicht über 30ms liegen.15 Mb/s reichen zwar aus, aber ich empfehle mind. 25 Mb/s, weil der Stream immer die volle Bandbreite nutzt.Wenn man also nur 15 zur Verfügung hat, ist man automatisch immer am Limit - selbst wenn dann nebenbei im gleichen Netzwerk jemand nur surft, geht die Verbindung schon in die Knie bzw. die Übertragungsqualität sinkt.Zudem muss eine deutliche Warnung für Nutzer vonausgesprochen werden:UM bietet (noch) kein P2P-Streaming an - sprich, das Signal wird nicht direkt zum Streaming-Server durchgeschleust, sondern "wartet" am zentralen Knotenpunkt erstmal, bis die Bestätigung vom Empfänger kommt.Das Resultat ist eine grausam hohe Latenz, ist also wortwörtlich unspielbar.Ansonsten, haut rein