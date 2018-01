The Messenger: Wandlungsfähiges Ninja-Abenteuer in Metroidvania-Manier im Anmarsch

Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC) Screenshot - The Messenger (PC)

Das kanadische Indie-Studio Sabotage werkelt derzeit an einem Ninja-Abenteuer in Metroidvania-Manier, das 2018 für PC ( Steam ) und nicht näher benannte Konsolen erscheinen soll. The Messenger , so der Titel, soll als 8-Bit-Jump'n'Run mit simpler Story beginnen und sich im Spielverlauf in eine epische 16-Bit-Zeitreise mit hohem Wiederspielwert und trockenem Humor verwandeln.Es soll verschiedene Handlungsbögen, versteckte Spielabschnitte und eine Charakterentwicklung mit neuen Fertigkeiten geben. Zudem werden unvergessliche Figuren, eine fordernde und intuitive Spielmechanik sowie ein eingängiger Chiptune-Soundtrack von Rainbowdragoneyes versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Studio-Homepage und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer