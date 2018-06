The Messenger: Ninja-Abenteuer in Metroidvania-Manier im Spielszenen-Video - 4Players.de

Das kanadische Indie-Studio Sabotage sowie PopAgenda und Devolver Digital haben ein über zehn Minuten langes Video der E3-Demo von The Messenger veröffentlicht.Das Ninja-Abenteuer in Metroidvania-Manier soll als 8-Bit-Jump'n'Run mit simpler Story beginnen und sich im Spielverlauf in eine "16-Bit-Zeitreise mit hohem Wiederspielwert" und trockenem Humor verwandeln. Es soll verschiedene Handlungsbögen, versteckte Spielabschnitte und eine Charakterentwicklung mit neuen Fertigkeiten geben. Zudem werden unvergessliche Figuren, eine fordernde und intuitive Spielmechanik sowie ein eingängiger Chiptune-Soundtrack von Rainbowdragoneyes versprochen. Das Spiel soll im Sommer 2018 für PC und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen