Feudal Alloy: Action-Rollenspiel mit einem "Fischglas-angetriebenen mittelalterlichen Roboter" angekündigt

"Entdecke eine riesige mittelalterliche Welt, verbessere deine Kampffähigkeiten beim Zerstören von mechanischen Gegenständen und spreche mit anderen Roboter über einzigartig animierte Dialoge.



Attu ist ein gewöhnlicher Bauern Roboter welcher in einer kleinen Hütte in mitten eines Sonnenblumenfeldes lebt. Er hatte ein einfaches, aber erfreuliches Leben, bis eine Bande von Banditen sein Dorf attackierten, ihren Öl Vorrat stahlen und sein Haus niederbrannten.

Glücklicherweise konnte er sein altes Schwert noch greifen und in den Wald flüchten.



Genieße und entdecke die riesige verbundene Welt, gefüllt mit jede Menge Feinden, Endgegnern, Fertigkeiten, Ausrüstungen und Nebenaufgaben. Wähle den Weg den du gehen möchtest und entscheide welchen Gegnern du dich stellen möchtest. Versuche das Böse zu besiegen und deinen Weg nach Hause zu finden.



Screenshot - Feudal Alloy (PC) Screenshot - Feudal Alloy (PC) Screenshot - Feudal Alloy (PC) Screenshot - Feudal Alloy (PC) Screenshot - Feudal Alloy (PC) Screenshot - Feudal Alloy (PC)



- Fischglas angetriebener mittelalterlicher Roboter!

- Dynamisches Action-Kampf System mit Schwertern, Granaten, Umgehungsmanövern und anderen speziellen Angriffsmethoden

- Mit jede Menge unterschiedlicher Ausrüstungsmöglichkeiten, die nicht nur das Aussehen des Spielers verändern, sondern auch seine Fähigkeiten im Spiel

- Einzigartiges Dialogsystem – mit animierten Sprechblasen

- Eine riesige verbundene Welt zu entdecken, gefüllt mit jede Menge Feinden, Endgegnern, und Nebenaufgaben

- Unterschiedlich hand-gemalte Umgebungen

- Beute, sehr viel Beute!

- Versteckte Gegenstände zu entdecken

- Geheime Bereiche

- Achievements

- Trading cards"

Attu Games versetzt seine Kunden in eine Zeit, in der Ritterroboter noch mit Goldfischgläsern angetrieben wurden und ihre Gegner aussehen wie Krang aus den Turtles: Im frisch angekündigten Feudal Alloy orientiert sich die offene Welt aus der Seitenansicht am Metroidvania-Prinzip und schickt den Spieler in ein actionreiches Rollenspiel voller bizarrer Figuren.Der Titel soll im dritten Quartal für PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac und Linux erscheinen. Hinter dem Projekt stecken die tschechischen Entwickler von Toby: The Secret Mine Auf der Steam-Seite werden das Prinzip, die Hintergrundgeschichte und der nicht gerade alltägliche Zeichenstil folgendermaßen erklärt:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer