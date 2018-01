PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG Corporation)

NieR: Automata (PlatinumGames / Square Enix)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)

Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Super Mario Odyssey (Nintendo EPD / Nintendo)

Die Nominierungen für die 18. jährlichen Game Developers Choice Awards (GDC Awards) wurden von der Expertenjury verkündet. Aussicht auf die Auszeichnung "Spiel des Jahres" haben Horizon Zero Dawn Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild Die meisten Nominierungen in den unterschiedlichen Kategorien (jeweils sechs) haben The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn erhalten. Für jeweils drei Auszeichnungen wurden Cuphead NieR: Automata und PlayerUnknown's Battlegrounds vorgeschlagen.Die Awards werden am 21. März 2018 um 18:30 (PDT; hierzulande: 22. März um 2:30 Uhr) bei der Game Developers Conference 2018 in San Francisco verliehen. Wer die Preise in den Spezial-Kategorien "Pioneer", "Ambassador" und "Lifetime Achievement" erhalten wird, soll demnächst verraten werden.Honorable Mentions: Cuphead (StudioMDHR), What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow / Annapurna Interactive), Persona 5 (P-Studio / Atlus), Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory), Gorogoa (Jason Roberts / Buried Signal / Annapurna Interactive), Divinity: Original Sin 2 (Larian Studios), Night in the Woods (Infinite Fall / Finji)Honorable Mentions: Super Mario Odyssey (Nintendo EPD / Nintendo), Star Wars: Battlefront II (EA DICE / Electronic Arts), Resident Evil 7: Biohazard (Capcom), Destiny 2 (Bungie / Activision), Persona 5 (P-Studio / Atlus), Night in the Woods (Infinite Fall / Finji)Honorable Mentions: Game Grumps (Dream Daddy: A Dad Dating Simulator), Terrible Toybox (Thimbleweed Park), Team Salvato (Doki Doki Literature Club!), Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap)Honorable Mentions: Cuphead (StudioMDHR), Gorogoa (Jason Roberts / Buried Signal / Annapurna Interactive), What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow / Annapurna Interactive), Divinity: Original Sin 2 (Larian Studios), Getting Over It with Bennett Foddy (Bennett Foddy), Prey (Arkane Studios / Bethesda Softworks)Honorable Mentions: Animal Crossing: Pocket Camp (Nintendo EPD / Nintendo), Fire Emblem Heroes (Intelligent Systems and Nintendo EPD / Nintendo), Old Man's Journey (Broken Rules), Flipflop Solitaire (Zach Gage), Gnog (KO_OP / Double Fine Productions)Honorable Mentions: Hellblade: Senua's Sacrifice (Ninja Theory), Cuphead (StudioMDHR), NieR: Automata (PlatinumGames / Square Enix), Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment), Super Mario Odyssey (Nintendo EPD / Nintendo), Tacoma (Fullbright), Pyre (Supergiant Games)Honorable Mentions: NieR: Automata (PlatinumGames / Square Enix), Tacoma (Fullbright), Persona 5 (P-Studio / Atlus), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo), Divinity: Original Sin 2 (Larian Studios), Uncharted: The Lost Legacy (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)Honorable Mentions: Star Wars Battlefront 2 (EA DICE / Electronic Arts), Wolfenstein 2: The New Colossus (MachineGames / Bethesda Softworks), Uncharted: The Lost Legacy (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment), NieR: Automata (PlatinumGames / Square Enix), Resident Evil 7: Biohazard (Capcom)Honorable Mentions: Gorogoa (Jason Roberts / Buried Signal / Annapurna Interactive), Star Wars Battlefront 2 (EA DICE / Electronic Arts), Assassin’s Creed Origins (Ubisoft Montreal / Ubisoft), Destiny 2 (Bungie / Activision), Hellblade: Senua's Sacrifice (Ninja Theory), Super Mario Odyssey (Nintendo EPD / Nintendo)Honorable Mentions: Farpoint (Impulse Gear / Sony Interactive Entertainment), Rick and Morty: Virtual Rick-ality (Owlchemy Labs / Adult Swim Games), Luna (Funomena), Robo Recall (Epic Games), Gnog (KO_OP/ Double Fine Productions), Doom VFR (id Software / Bethesda Softworks)