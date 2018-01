Xeno Crisis: Neues Spiel für Sega Megadrive erfolgreich bei Kickstarter, Umsetzungen für Switch und PC möglich

In manchen Entwicklerkreisen erfreut sich Segas Megadrive immer noch einer großen Beliebtheit - so auch beim Studio Bitmap Bureau, das seinen neuen Action-Titel Xeno Crisis auf der kultigen 16-bit-Konsole veröffentlichen will, die vor allem in Europa und den USA Ende der Achtiger und Anfang der Neunziger große Erfolge feiern konnte.Dabei will man das Spiel nicht nur in Form einer ROM-Datei für Emulatoren anbieten, sondern plant auch eine Veröffentlichung auf Cartridge samt originalgetreuer Verpackung, mit der man Xeno Crisis auch auf der Original-Hardware von damals zocken kann. In dem Top-Down-Shooter schlüpft man wahlweise in die Rolle eines männlichen oder weiblichen Marines und stellt sich entweder alleine oder mit einem Partner im Koop-Modus den Alien-Horden. Dabei dienen Klassiker wie die Contra-Reihe oder Shock Troopers als Inspiration. Schaut man sich die ersten Spielszenen an, werden außerdem schnell Erinnerungen an Alien Breed wach.Mit einer Kickstarter-Kampagne wirbt das Team um Unterstützung für das Vorhaben - und hat sie bereits bekommen: Zum jetzigen Zeitpunkt, etwa 48 Stunden vor Ablauf der Kampagne, wurde das ausgelotete Mindestziel von 20.000 Pfund bereits deutlich übertroffen. Von den über 1000 Unterstützern kamen bereits mehr als 67.000 Euro (knapp 60.000 Pfund) zusammen, wodurch auch schon erste Zusatz-Ziele (Stretch Goals) erreicht wurden, darunter eine Umsetzung für Segas Dreamcast-Konsole.Sprengt man am Ende gar die Marke von 65.000 Pfund, soll man sich der Alienbrut außerdem auch auf dem PC via Steam sowie Nintendo Switch entgegenstellen und die fünf Areale erkunden dürfen. Die Veröffentlichung der ROM-Files ist für den diesjährigen Oktober geplant. Das Modul und die Umsetzungen sind aktuell allerdings erst für Januar 2019 datiert.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video