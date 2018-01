Atari Flashback Classics Vol. 3: Dritte Sammlung mit Spieleklassikern von Atari im Anmarsch

Aktualisierung vom 8. Januar 2018, 18:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Januar 2018, 12:54 Uhr:

Adventure II

Air Raiders

Aquaventure

Astroblast

Atari Baseball

Atari Football

Avalanche

Canyon Bomber

Fire Truck

Frog Pond

Holey Moley

Maze Invaders

Millipede

Monte Carlo

Pool Shark

Saboteur

Sky Diver

Star Raiders

Super Breakout

Xari Arena

Yars' Return

Inzwischen hat Sony die Sammlung offiziell via PlayStation Blog angekündigt : "Atari Flashback Classics Volume 3 bringt euch eine weitere Sammlung klassischer Atari 2600- und 5200-Titel. Kickt, kämpft, taucht, rennt und bombt euch euren Weg durch 50 Spiele aus der umfangreichen Bibliothek von Atari." Bereits morgen, am 9. Januar 2018, werden PS4-Besitzer in die Vergangenheit reisen können. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht.Nach dem 2017 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichten Atari Flashback Classics Vol. 1 & 2 (zum Test ) könnte es schon bald eine dritte Sammlung mit Spieleklassikern von Atari geben. Als Grund dafür führen die Kollegen von PlayStation LifeStyle eine kürzlich entdeckte Trophäenliste zu Atari Flashback Classics Vol. 3 an, das 2018 für PS4 erscheinen soll.Welche Spiele enthalten sein werden ist noch unklar, aber folgende 21 Titel scheinen auf jeden Fall mit von der Partie:In den beiden Vorgängern sind jeweils 50 bzw. insgesamt 100 Spiele am Start gewesen.