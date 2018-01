HTC Vive Pro: Überarbeitete Version des Vive-Headsets (2880x1600) und Vive Wireless Adapter angekündigt

Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive) Screenshot - HTC Vive Pro (HTCVive)

HTC hat - wie erwartet - bei der CES 2018 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas eine überarbeitete Version von HTC Vive mit dem Titel HTC Vive Pro und einen Vive Wireless Adapter angekündigt.In dem Virtual-Reality-Headset HTC Vive Pro verrichten zwei OLED-Displays mit einer gemeinsamen Auflösung von 2880x1600 Pixeln (1440x1600 pro Auge) ihre Arbeit - ähnlich wie bei der Vive Focus (Standalone-VR-Headset für den chinesischen Markt). Die erhöhte Auflösung soll eine schärfere Grafik- und Text-Darstellung ermöglichen.Vive Pro verfügt außerdem über eingebaute Kopfhörer mit integriertem Verstärker, die ein gesteigertes Präsenzgefühl und einen insgesamt reicheren Klang bieten sollen. "Die Vive Pro wurde zudem in Bezug auf Ergonomie und Komfort weiterentwickelt, einschließlich eines Drehrads für die optimale Ausbalancierung des Headsets, so dass weniger Gewicht auf der Front des Headsets liegt. Zu den weiteren Verbesserungen gehören Dual-Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung und Dual-Frontkameras", schreibt der Hersteller weiter. Details zum Preis, zum Veröffentlichungstermin und zur Verfügbarkeit sollen später folgen. Das ursprüngliche VR-Headset HTC Vive (2160x1200 Pixel bzw. 1080x1200 Pixel pro Auge) bleibt weiterhin im Programm."Im VR-Markt besteht ein klarer Bedarf an einem erstklassigen VR-Erlebnis mit hochauflösendem Display, integriertem Audio und den besten Komponenten, die heute für ein Headset erhältlich sind", sagte Daniel O'Brien, GM US, VIVE. "Vive Pro bietet ein sofortiges Upgrade für alle VR-Enthusiasten und für Unternehmen, die das beste VR-Erlebnis nutzen wollen."Zudem wurde der Vive Wireless Adapter für HTC Vive und HTC Vive Pro angekündigt - mit dem Adapter kann das VR-Headset kabellos mit dem PC verbunden werden (vergleichbar mit TPCast ). Der Adapter setzt auf die WiGig-Technologie von Intel (60-GHz-Band) und soll im dritten Quartal 2018 erscheinen. Zum Preis hat HTC bisher keine Angaben gemacht."Wireless VR steht seit der Vorstellung der Technologie auf der Wunschliste fast aller VR-Anwender", sagt Frank Soqui, General Manager Virtual Reality Group bei der Intel Corporation. "Durch die Zusammenarbeit mit HTC bei der Kommerzialisierung von Intels WiGig-Technologie garantieren wir, dass Wireless VR die anspruchsvollsten Qualitätsstandards für Privatanwender und Geschäftskunden erfüllt."