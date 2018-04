The Station: VR-Unterstützung angekündigt - 4Players.de

Das Entwicklerteam The Station hat eine VR-Unterstützung für sein gleichnamiges Weltraum-Abenteuer angekündigt. Im dritten Quartal soll man auch mit Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR das Schicksal eines Forschungsteams klären, das an Bord der Espial Raumstation einen fremden Planeten untersucht hat, bevor die Kommunikation plötzlich abgebrochen ist.Ab sofort steht außerdem ein Free Explore Modus zur Auswahl, in dem man die Raumstation komplett frei erkunden kann, ohne Rätsel lösen zu müssen oder vor verschlossenen Türen zu stehen. Dieser wird in VR ebenfalls zur Verfügung stehen.Im Laufe des Monats will man zumindest auf dem PC Übersetzungen in sechs Sprachen anbieten: Spanisch, Russisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugisisch. Auf PS4 und Xbox One soll das Update mit den weiteren Sprachen erst später folgen.Wie das Spiel in unserem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer