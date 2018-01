Skies of Fury DX: Luftkampf-Action im ersten Weltkrieg auf Switch-Kurs

Screenshot - Skies of Fury DX (Switch) Screenshot - Skies of Fury DX (Switch) Screenshot - Skies of Fury DX (Switch) Screenshot - Skies of Fury DX (Switch) Screenshot - Skies of Fury DX (Switch) Screenshot - Skies of Fury DX (Switch)

Illumination Games, Seed Interactive und Ingenium bereiten die Veröffentlichung von Skies of Fury DX für Nintendo Switch vor. Die WWI-Luftkampf-Action im Comic-Stil basiert auf dem im Mai 2017 für iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) veröffentlichten Ace Academy: Skies of Fury und entführt in die auch als blutiger April bekannte Schlacht bei Arras im Jahr 1917.Im Spiel bekriegen sich britische und deutsche Piloten mit zehn verschiedenen Flugzeugmodellen, die sich mit Hunderten von freischaltbaren Objekten zusätzlich individualisieren lassen sollen. Zudem werden aufrüstbare Flug- und Kampffertigkeiten, 100 Einzelspieler-Missionen sowie ein kompetitiver Mehrspielermodus mit Survival- und Versus-Einsätzen für bis zu vier Splitscreen-Piloten versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer