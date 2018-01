Mit Omensight hat Spearhead Games ( Stories: The Path of Destinies ) erneut ein actionreiches Abenteuer angekündigt, in dem Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Denn als Krieger und Seher, der die Zerstörung des Reichs Urralia gesehen hat, soll man genau das verhindern. Man erlebt deshalb die letzten Tage aus der Sicht verschiedener Personen und muss sich entscheiden, ob man an ihrer Seite oder gegen sie kämpft, um dieses Ziel zu erreichen. Im Kampf nutzt man dabei nicht nur das Schwert, sondern auch Fähigkeiten, um u.a. die Zeit zu verlangsamen."Die Spieler haben uns erzählt, dass sie es sehr genossen haben, die Zeit zu beeinflussen, um alle Enden des Spiels [Stories: The Path of Destinies, Anm. d. Red.] zu sehen", erinnert sich Malik Boukhira, der Creative Director von Omensight. "Mit Omensight [...] bauen wir dieses Konzept weiter aus. Das, was wir ein 'erzählerisches Puzzle' nennen, wird sich auf eine ganze Reihe verschiedener Charaktere erstrecken und wir sind gespannt, wie die Spieler mit den speziellen Aktionen und Reaktionen dieser Figuren umgehen, während sie das Rätsel um Urralias Untergang lösen."Die Erzählung stammt dabei nicht nur aus der Feder des Spearhead-Schreibers Nadim Boukhira: Auch Roman-Autorin Genese Davis (The Holder's Dominion) und Chris Avellone ( Planescape: Torment Wasteland 2 ) haben an der Geschichte mitgearbeitet.Erscheinen soll Omensight zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt dieses Jahres für PC. Auf Steam ist der Titel bereits eingetragen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer