Omensight: Blick auf Geschichte und Charaktere des Action-Adventures - 4Players.de

Spearhead Games haben ein neues Video zu Omensight veröffentlicht, das einen näheren Blick auf Geschichte und Charaktere des Action-Adventures gewährt, in dem wie schon bei Stories: The Path of Destinies Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen sollen.Als Krieger und Seher, der die Zerstörung des Reichs Urralia gesehen hat, soll man die vorhergesagte Katastrophe verhindern. Man erlebt die letzten Tage aus der Sicht verschiedener Personen und muss sich entscheiden, ob man an ihrer Seite oder gegen sie kämpft, um dieses Ziel zu erreichen. Omensight soll 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Narrative Trailer